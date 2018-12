Amsterdam Često ga proglašavaju jednim od najšarmantnijih gradova Europe. Grad vjetrenjača, tulipana, klompi, predivnih mostova, sireva i dobrog piva oduševit će svakog putoholičara. Smješten na ušću rijeke Amstel u IJsselmeer, Amsterdam ima oko 160 kanala koji dijele grad na oko 90 otočića, pa se često naziva Venecijom zapadne Europe ili Venecijom sjevera. Van Goghov muzej, Rebrandtov muzej, Državni muzej Rijksmuseum, Stedelijk muzej, Hash Marihuana muzej, Madame Tussauds. Amsterdamska filharmonija ostavit će vas bez daha, a ako ste željni zabave ni toga neće nedostajati. Zabavni park za djecu i odrasle Efteling odvest će vas u svijet bajki. Uz Amsterdam ne propustite posjetiti i Delft, studentski i povijesni grad koji će vas očarati svojom ljepotom, kao i Giethoorn, malu Veneciju sjevera kojom dominira zelenilo i mnogi drveni mostovi ispod kojih prolaze posebni električni brodovi. Dobro je znati: I amsterdam Card iskaznica omogućava besplatan ulaz i popuste za muzeje, znamenitosti, kazališta i koncerte, ture za razgledavanje grada, prodavaonice, restorane, kafiće i klubove, besplatan javni prijevoz, darove, posebne ponude itd. Iskaznica za muzeje pak omogućava besplatan ulaz ili popust za muzeje, a vrijedi za 29 muzeja u Amsterdamu i 400 muzeja u cijeloj Nizozemskoj. Savjet više: Za sve koji vole putovati, bezbrižno kupovati uz odgodu plaćanja i sakupljati nagradne milje najbolja je opcija paket kartica Diners Club Croatia Airlines i Visa Croatia Airlines uz koje sakupljate nagradne milje u najvećem europskom programu nagrađivanja putnika zračnog prijevoza Miles & More. Zatražite li svoj paket kartica do 31.12. bit ćete oslobođeni plaćanja članarine (koja iznosi 300 kuna) za prvu godinu korištenja. Osim toga očekuje vas 4000 milja dobrodošlice na Miles & More računu, za svaku karticu po 2000. Preporučite li paket kartica članovima svoje obitelji, svi vaši dodatni korisnici bit će nagrađeni s 1000 milja.

Barcelona Drugi najveći grad u Španjolskoj i glavni grad Katalonije, prijestolnica je katalonskog modernizma koji predstavljaju slavni arhitekti Gaudí, Domènech i Montaner te važno kulturno središte i glavno turističko odredište u Španjolskoj. Katedrala, Plaça del Rei i bivša kraljevska palača, Gradski povijesni muzej, Augustov hram, Gradska vijećnica, crkva Sagrada Família, Las Ramblas, Samostan Convent des Angels, Spomenik Kolumbu, Povijesni muzej Katalonije, Španjolski trg, Katalonski trg, Arena Las Arenas, utvrda Montjuïc, Casa Batlló, La Pedrera, Park Güell, crkva Sagrat Cor, trg Plaça de les Glòries i Torre Agbar samo su neke od znamenitosti koje vrijedi vidjeti, a Barcelona će vas oduševiti i bogatom gastronomskom i kulturnom ponudom te mogućnostima za šoping. Dobro je znati: Barcelona City Card omogućit će vam besplatan javni prijevoz, besplatan vodič i plan grada, popuste i posebne ponude za muzeje i znamenitosti, kulturna događanja, prodavaonice, restorane, kafiće i klubove, kazališta i koncerte.

Lisabon Predivan, šarmantan, unikatan, grad u koji se moram vratiti. Tako turisti najčešće opisuju Lisabon. Smjestio se na ušću rijeke Tejo, a u njemu danas živi oko 550 tisuća stanovnika. Turiste najviše oduševljavaju dvorac sv. Jurja, Lisabonska katedrala, oceanarij, Spomenik otkrićima, Toranj Belem gdje se uz istoimeni toranj, iznimno djelo manuelske arhitekture nalazi i Spomenik otkrićima u čast svima koji su ucrtavali nove pomorske trgovačke puteve. Osim prekrasnih spomenika, tvrđava i zanimljivih gradskih ulica, Lisabon nudi raznoliku gastronomsku ponudu, bogat noćni život i izuzetno toplu i prijateljsku atmosferu. Dobro je znati: Lisabon City Card omogućava vam besplatan javni prijevoz te vodič i plan grada, popuste i posebne ponude za muzeje i znamenitosti, kulturna događanja, prodavaonice, restorane, kafiće i klubove, kazališta i koncerte… detaljnije http://www.lisboacard.org

München München je važno kulturno, gospodarsko i prometno središte Njemačke i glavni grad savezne pokrajine Bavarske. Leži na obali rijeke Isar (u čijem se toku nalaze Otok muzeja Museumsinsel i Praterinsel) i Würm te brojnih potoka, a ima čak 1200 vodoskoka. Osobit doživljaj grada pružaju i potoci piva koji se slijevaju niz livadu Theresienwiese tijekom Oktoberfesta. Na temelju bogate povijesti, München ima i takvu bogatu kulturnu i povijesnu baštinu koja se očituje na svakom koraku - u arhitekturi, vrijednim muzejskim izlošcima, kazališnoj i glazbenoj umjetnosti itd. Osim povijesnih zgrada, muzeja, crkava i znamenitosti upravo u središtu grada obvezno treba razgledati i četverocilindričnu upravnu zgradu i muzej BMW-a, arenu Allianz i olimpijski kompleks sa stadionom, parkom i tornjem. Gradska zračna luka Franz Jozef Strauss druga je u Njemačkoj, a njeno značenje za svjetski zračni promet sve više raste. Dobro je znati: München CityTourCard: 2 u 1 = prijevozna je karta za sva sredstva javnog prijevoza i karta za popuste za razne turističke atrakcije.

Pariz Po mnogima jedan od najljepših gradova u svijetu i turistima najomiljeniji, a ujesen i najromantičniji. Pariz je najveći i glavni grad Francuske te jedna od vodećih svjetskih metropola. Kulturni je, politički, industrijski i trgovački centar Francuske, koji ima izrazit utjecaj ne samo na širem području Europe, nego i u cijelom svijetu. Prijestolnica je kulinarstva i svjetske mode, pri čemu propisuje modne trendove, središte je umjetnosti, znanosti i obrazovanja. Često ga nazivaju Gradom svjetla, što potvrđuju njegovi sjajni široki bulevari i avenije te trgovi, ali i to što je među prvima dobio uličnu rasvjetu. Simboli grada - Eiffelov toranj, gotička katedrala Notre Dame, muzejski kompleks Louvre i kabaret Moulin Rouge - uz njegove brojne druge znamenitosti, svrstavaju ga u najposjećenija svjetska turistička odredišta. Dobro je znati: Paris Pass = omogućava besplatan ulaz u muzeje, znamenitosti i turističke atrakcije, uz mogućnost korištenja tzv. brzog ulaza, besplatan javni prijevoz u Parizu, popuste i darove u prodavaonicama i restoranima itd. Iskaznica za 2, 4 ili 6 dana, za odrasle, mlade (12-17 g.) i djecu (4-11 g.). Cijene ovise o broju dana i dobi korisnika.